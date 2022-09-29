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Естонія з наступного року відмовиться від імпорту російського газу

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Естонія, Четвер 29 вересня 2022 15:54
Естонія з наступного року відмовиться від імпорту російського газу Фото: Міністр внутрішніх справ Естонії Урмас Рейнсалу (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Естонія ухвалила рішення, що з 1 січня введе заборону на імпорт і купівлю природного газу з Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

"Мета санкції - чинити тиск на Росію, щоб вона припинила військову агресію проти України, оскільки природний газ є важливим джерелом доходів для Росії і використовується як важіль впливу на ЄС", - заявив міністр внутрішніх справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Міністр також пояснив, що заборона діятиме і на надання послуг, пов'язаних із транзитом, на імпорт природного газу, та купівлю з метою транзиту чи закачування у мережі розподілу.

Це впливатиме насамперед на газові підприємства Естонії, ліцензія на діяльність яких дає право імпортувати природний газ або надавати послуги з транзиту. В Естонії дев'ять підприємств мають ліцензії на імпорт газу, одна компанія має ліцензію на надання послуг з транзиту.

"Щоб забезпечити наявність газу після закінчення російського імпорту, ми зробили кілька кроків, наприклад, створили технічну базу для прийому поставок зрідженого газу та збільшили пропускну спроможність існуючих точок підключення", - заявив міністр економіки та інфраструктури Рійна Сіккут.

Задля зниження ризиків, Естонія створили державний стратегічний резерв газу в Центрі стратегічних ресурсів країни.

Нагадаємо, що Естонія готується до перебоїв з електрикою взимку через дії Росії.

Також в Міноборони Естонії заявили, що вибухами на "Північному потоці" РФ може намагатися відвернути увагу від України.

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