У Естонії пояснили, чому Росія стала залежною від військових КНДР

Російська армія все більше стає залежною від допомоги Північної Кореї. Північнокорейські військові супроводжують постачання зброї на позиції окупантів.

Про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Він нагадав, що через удари ЗСУ по російських БК Росія може відчути нестачу озброєння. Саме тому росіяни почнуть більше залежати від Північної Кореї. Адже північнокорейські військові вже були помічені на окупованій частині України.

"Їхня мета полягає в тому, щоб фіксувати дефекти і стежити за використанням боєприпасів", - зазначив Ківісельг.

В Україні вже є військові КНДР

На початку літа Путін і Кім Чен Ин підписали угоду про стратегічне партнерство, яка передбачає взаємну допомогу у разі агресії. Путін також намагався переконати Кіма відкрити дипломатичні місії в окупованих Донецьку та Луганську. Пентагон висловив стурбованість, попередивши, що північнокорейські солдати можуть стати "гарматним м'ясом" в Україні,