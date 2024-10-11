В Эстонии объяснили, почему Россия стала зависимой от военных КНДР
Российская армия становится все более зависимой от помощи Северной Кореи. Северокорейские военные сопровождают поставки оружия на позиции окупантов.
Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Он напомнил, что из-за ударов ВСУ по российским БК Россия может испытать недостаток вооружения. Именно поэтому россияне станут больше зависеть от Северной Кореи. Ведь северокорейские военные уже были подмечены на оккупированной части Украины.
"Их цель состоит в том, чтобы фиксировать дефекты и следить за использованием боеприпасов", – отметил Кивисельг.
В Украине уже есть военные КНДР
В начале лета Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает взаимную помощь в случае агрессии. Путин также пытался убедить Кима открыть дипломатические миссии в оккупированных Донецке и Луганске. Пентагон выразил обеспокоенность, предупредив, что северокорейские солдаты могут стать "пушечным мясом" в Украине,
А недавно источники РБК-Украина сообщили, что из-за удара под Донецком 3 октября действительно были ликвидированы более 20 оккупантов. Среди них – военные из Северной Кореи.
Позже мы писали о том, сколько военных может отправить Северную Корею в Украину на помощь россиянам.
А на днях Генштаб ВСУ подтвердил успешную атаку 67-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России, расположенного в Брянской области. В частности, там хранились снаряды из Северной Кореи.
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