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В Естонії планують перейменувати російський Калінінград на Кенігсберг

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Комісія у закордонних справах Естонії рекомендує замість російського Калінінграда використовувати історичну назву Кенігсберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на парламент Естонії.

Комісія Рійгікогу (парламент - ред.) із закордонних справ запропонувала мовній комісії Товариства рідної мови розглянути можливість використання назви Кенігсберг замість Калінінграда естонською мовою.

За словами голови комітету у закордонних справах Марко Міхкельсона, комітет дійшов висновку, що від використання Калінінграда радянських часів в естонській мові слід відмовитися, і замість неї слід використовувати історичну назву Кенігсберг. 

Члени комітету на засіданні зазначили, що для міста Кінгіссепа в Росії було б доцільно використовувати більш ранню назву Ямбург або Яама.

Питання перейменування розглядатимуть у жовтні

Комісія у закордонних справах обговорила питання назви у зв'язку з постановою Рійгікогу "Пропозиція Уряду республіки щодо прийняття історичної, естонської назви Кенігсберга", внесеною фракцією Естонської консервативної народної партії, яку комісія продовжить обговорення в жовтні. 

Метою законопроєкту є запропонувати уряду перейменувати Калінінград назад у Кенігсберг і здійснити всі дії, що випливають зі зміни назви.

Перейменування Калінінграда в інших країнах

У травні Польща змінила офіційну назву російського міста Калінінград на Крулевець. Таке рішення ухвалила Комісія стандартизації географічних найменувань, рекомендувавши надалі в польських документах російський Калінінград називати саме так.

Майже одразу у Литві запропонували також відмовитися від використання радянських назв російського міста Калінінград та однойменної з ним Калінінградської області.

Потім повідомлялось, що у Латвії використовуватимуть історичну назву російського Калінінграда - Караляучі або німецьку версію - Кенігсберг. Такі рекомендації надала експертна мовна комісія країни.

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