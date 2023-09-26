В Естонії планують перейменувати російський Калінінград на Кенігсберг

Комісія Рійгікогу (парламент - ред.) із закордонних справ запропонувала мовній комісії Товариства рідної мови розглянути можливість використання назви Кенігсберг замість Калінінграда естонською мовою.

За словами голови комітету у закордонних справах Марко Міхкельсона, комітет дійшов висновку, що від використання Калінінграда радянських часів в естонській мові слід відмовитися, і замість неї слід використовувати історичну назву Кенігсберг.

Члени комітету на засіданні зазначили, що для міста Кінгіссепа в Росії було б доцільно використовувати більш ранню назву Ямбург або Яама.

Питання перейменування розглядатимуть у жовтні

Комісія у закордонних справах обговорила питання назви у зв'язку з постановою Рійгікогу "Пропозиція Уряду республіки щодо прийняття історичної, естонської назви Кенігсберга", внесеною фракцією Естонської консервативної народної партії, яку комісія продовжить обговорення в жовтні.

Метою законопроєкту є запропонувати уряду перейменувати Калінінград назад у Кенігсберг і здійснити всі дії, що випливають зі зміни назви.

Перейменування Калінінграда в інших країнах

У травні Польща змінила офіційну назву російського міста Калінінград на Крулевець. Таке рішення ухвалила Комісія стандартизації географічних найменувань, рекомендувавши надалі в польських документах російський Калінінград називати саме так.

Майже одразу у Литві запропонували також відмовитися від використання радянських назв російського міста Калінінград та однойменної з ним Калінінградської області.

Потім повідомлялось, що у Латвії використовуватимуть історичну назву російського Калінінграда - Караляучі або німецьку версію - Кенігсберг. Такі рекомендації надала експертна мовна комісія країни.