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У Латвії слідом за Литвою та Польщею перейменували Калінінград

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Європа, Вівторок 16 травня 2023 13:40
У Латвії слідом за Литвою та Польщею перейменували Калінінград Фото: у Латвії слідом за Литвою та Польщею перейменували російський Калінінград (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Латвії використовуватимуть історичну назву російського Калінінграда - Караляучі або німецьку версію - Кенігсберг. Такі рекомендації надала експертна мовна комісія країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови МЗС Латвії Едгара Рінкевича.

"Отже, Караляучі", - написав він.

Зокрема, експертна мовна комісія Латвії при Державному мовному центрі радить використовувати в латиській мові традиційну назву Караляучі або історичну німецьку назву Кенігсберг замість російської назви Калінінград на позначення відповідного російського ексклава.

Як повідомлялося, у Литві пропонують також відмовитися від використання радянських назв російського міста Калінінград та однойменної з ним Калінінградської області, змінивши їх на Караляучюс.

Нагадаємо, Польща змінила офіційну назву російського міста Калінінград на Крулевець. Таке рішення ухвалила Комісія стандартизації географічних найменувань, рекомендувавши надалі у польських документах російський Калінінград називати саме так.

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