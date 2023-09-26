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В Эстонии планируют переименовать российский Калининград в Кенигсберг

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Комиссия по иностранным делам Эстонии рекомендует вместо российского Калининграда использовать историческое название Кенигсберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на парламент Эстонии.

Комиссия Рийгикогу (парламент - ред.) по иностранным делам предложила языковой комиссии Общества родного языка рассмотреть возможность использования названия Кенигсберг вместо Калининграда на эстонском языке.

По словам председателя комитета по иностранным делам Марко Михкельсона, комитет пришел к выводу, что от использования Калининграда советских времен в эстонском языке следует отказаться, и вместо него следует использовать историческое название Кенигсберг. 

Члены комитета на заседании отметили, что для города Кингиссепа в России было бы целесообразно использовать более раннее название Ямбург или Яама.

Вопросы переименования будут рассматриваться в октябре

Комиссия по иностранным делам обсудила вопрос названия в связи с постановлением Рийгикогу "Предложение Правительства республики по принятию исторического, эстонского названия Кенигсберга", внесенным фракцией Эстонской консервативной народной партии, которое комиссия продолжит обсуждение в октябре. 

Целью законопроекта является предложить правительству переименовать Калининград обратно в Кенигсберг и осуществить все действия, вытекающие из изменения названия.

Переименование Калининграда в других странах

В мае Польша сменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Такое решение приняла Комиссия по стандартизации географических наименований, рекомендовав в дальнейшем в польских документах российский Калининград называть именно так.

Почти сразу в Литве было предложено также отказаться от использования советских названий российского города Калининград и одноименной с ним Калининградской области.

Затем сообщалось, что в Латвии будут использовать историческое название российского Калининграда - Караляучи или немецкую версию - Кенигсберг. Такие рекомендации предоставила экспертная языковая комиссия страны.

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Российская ФедерацияЭстонияКалининград