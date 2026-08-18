В Естонії підозрюють Росію у підпалі будівлі компанії, що постачає техніку Україні

Прем'єр-міністр додав, що влада вже встановила особи підозрюваних і подала запит на їхній арешт. Під час пожежі ніхто не постраждав.

Міхал також наголосив, що якщо метою інциденту було залякати Естонію, посіяти розбіжності серед громадян або змусити країну припинити підтримку України, цього досягти не вдасться.

Що відомо про Milrem Robotics

Milrem Robotics спеціалізується на виробництві автономних і безпілотних наземних машин. Компанія постачає Україні безпілотні наземні транспортні засоби.

Контрольний пакет акцій Milrem Robotics належить оборонній групі EDGE з Об'єднаних Арабських Еміратів.

У червні компанія відкрила виробничу лінію в Нідерландах. У межах цього проєкту уряд країни профінансує постачання Україні ще 100 таких апаратів.