В Эстонии подозревают Россию в поджоге здания компании, поставляющей технику Украине

Премьер-министр добавил, что власти уже установили личности подозреваемых и подали запрос на их арест. Во время пожара никто не пострадал.

Михал также подчеркнул, что если целью инцидента было запугать Эстонию, посеять разногласия среди граждан или заставить страну прекратить поддержку Украины, этого добиться не удастся.

Что известно о Milrem Robotics

Milrem Robotics специализируется на производстве автономных и беспилотных наземных машин. Компания снабжает Украину беспилотными наземными транспортными средствами.

Контрольный пакет акций Milrem Robotics принадлежит оборонной группе EDGE из Объединенных Арабских Эмиратов.

В июне компания открыла производственную линию в Нидерландах. В рамках этого проекта правительство страны профинансирует поставку Украине еще 100 таких аппаратов.