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В Эстонии подозревают Россию в поджоге здания компании, поставляющей технику Украине

19:49 18.08.2026 Вт
2 мин
В Таллине не исключают, что пожар мог быть частью гибридных действий Москвы
aimg Мария Науменко
Фото: беспилотные наземные машины Milrem Robotics (Getty Images)

Эстонские власти подозревают возможный российский след в пожаре на объекте Milrem Robotics, производящем беспилотную технику для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Премьер-министр добавил, что власти уже установили личности подозреваемых и подали запрос на их арест. Во время пожара никто не пострадал.

Михал также подчеркнул, что если целью инцидента было запугать Эстонию, посеять разногласия среди граждан или заставить страну прекратить поддержку Украины, этого добиться не удастся.

Что известно о Milrem Robotics

Milrem Robotics специализируется на производстве автономных и беспилотных наземных машин. Компания снабжает Украину беспилотными наземными транспортными средствами.

Контрольный пакет акций Milrem Robotics принадлежит оборонной группе EDGE из Объединенных Арабских Эмиратов.

В июне компания открыла производственную линию в Нидерландах. В рамках этого проекта правительство страны профинансирует поставку Украине еще 100 таких аппаратов.

Ранее Министр обороны Литвы Робертас Каунас предупреждал, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии.

По его словам, речь идет о потенциальных ударах по Эстонии, Латвии и Литве. Москва также может рассматривать сценарий с использованием украинских беспилотников, чтобы после атаки обвинить в ней Украину.

Кроме того, ранее американская разведка предупредила о планах Путина по войне с НАТО.

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