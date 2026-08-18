ua en ru
Вт, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Эстонии подозревают Россию в поджоге здания компании, поставляющей технику Украине

19:49 18.08.2026 Вт
2 мин
В Таллине не исключают, что пожар мог быть частью гибридных действий Москвы
aimg Мария Науменко
В Эстонии подозревают Россию в поджоге здания компании, поставляющей технику Украине Фото: беспилотные наземные машины Milrem Robotics (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Эстонские власти подозревают возможный российский след в пожаре на объекте Milrem Robotics, производящем беспилотную технику для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Премьер-министр добавил, что власти уже установили личности подозреваемых и подали запрос на их арест. Во время пожара никто не пострадал.

Михал также подчеркнул, что если целью инцидента было запугать Эстонию, посеять разногласия среди граждан или заставить страну прекратить поддержку Украины, этого добиться не удастся.

Что известно о Milrem Robotics

Milrem Robotics специализируется на производстве автономных и беспилотных наземных машин. Компания снабжает Украину беспилотными наземными транспортными средствами.

Контрольный пакет акций Milrem Robotics принадлежит оборонной группе EDGE из Объединенных Арабских Эмиратов.

В июне компания открыла производственную линию в Нидерландах. В рамках этого проекта правительство страны профинансирует поставку Украине еще 100 таких аппаратов.

Ранее Министр обороны Литвы Робертас Каунас предупреждал, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии.

По его словам, речь идет о потенциальных ударах по Эстонии, Латвии и Литве. Москва также может рассматривать сценарий с использованием украинских беспилотников, чтобы после атаки обвинить в ней Украину.

Кроме того, ранее американская разведка предупредила о планах Путина по войне с НАТО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Эстония Балтика Гибридная война
Новости
Закрыть вопрос. Завершит ли Рада громкое обновление Кабмина назначением Хмары в Минобороны
Закрыть вопрос. Завершит ли Рада громкое обновление Кабмина назначением Хмары в Минобороны
Аналитика
Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР