В Естонії оновили попередження про небажаність поїздок до РФ: названі головні ризики

Так, МЗС Естонії, як і раніше, рекомендує повністю утриматися від поїздок до Росії та звертає увагу на ризики, з якими естонські громадяни стикаються все частіше.

За словами гендиректора консульського відділу МЗС Естонії Тійни Нірк, останнім часом естонці потрапляють у поле зору російських силових структур навіть через власні погляди.

Для цього не обов’язково відкрито критикувати війну Росії проти України - достатньо, якщо у телефоні влада виявить приватну переписку, яка не збігається з офіційною позицією РФ.

У МЗС також нагадали, що єдине представництво Естонії у Росії знаходиться в Москві, а кількість дипломатичних місій інших країн ЄС значно скоротилася. Через це отримати консульську допомогу у разі необхідності може бути складно та дорого.

Як наголошують у відомстві, російська влада почала використовувати навіть незначні порушення, включно з міграційними, для тиску і шантажу естонських громадян.

У МЗС настійно радять:

повністю відмовитися від поїздок до Росії;

тим, хто вже перебуває у РФ, ретельно обдумати необхідність подальшого перебування;

при першій можливості повертатися додому.

Серед основних ризиків: