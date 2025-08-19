В Эстонии обновили предупреждение о нежелательности поездок в РФ: названы главные риски

Так, МИД Эстонии по-прежнему рекомендует полностью воздержаться от поездок в Россию и обращает внимание на риски, с которыми эстонские граждане сталкиваются все чаще.

По словам гендиректора консульского отдела МИД Эстонии Тийны Нирк, в последнее время эстонцы попадают в поле зрения российских силовых структур даже из-за собственных взглядов.

Для этого не обязательно открыто критиковать войну России против Украины - достаточно, если в телефоне власти обнаружат частную переписку, которая не совпадает с официальной позицией РФ.

В МИД также напомнили, что единственное представительство Эстонии в России находится в Москве, а количество дипломатических миссий других стран ЕС значительно сократилось. Поэтому получить консульскую помощь в случае необходимости может быть сложно и дорого.

Как отмечают в ведомстве, российские власти начали использовать даже незначительные нарушения, включая миграционные, для давления и шантажа эстонских граждан.

В МИД настоятельно советуют:

полностью отказаться от поездок в Россию;

тем, кто уже находится в РФ, тщательно обдумать необходимость дальнейшего пребывания;

при первой возможности возвращаться домой.

Среди основных рисков: