В Естонії ображаються на заяви Зеленського про загрозу нападу РФ

Заява Зеленського про Росію та мобілізацію

У недільному інтерв'ю національному телемарафону Володимир Зеленський припустив, що обмеження інтернету в Росії може пояснюватися не боротьбою з критикою влади, а спробою запобігти внутрішньому невдоволенню перед можливою мобілізацією.

За його оцінкою, такі дії можуть бути пов'язані з підготовкою до масштабних військових сценаріїв проти України або країн Балтії.

Окремо президент України засумнівався в реакції НАТО в разі гіпотетичного удару по регіону.

"Я думаю, що, можливо, не всі країни захочуть підтримати [Балтію], але, на мій погляд, у країн НАТО немає вибору - інакше НАТО більше не буде. Вони повинні діяти і реагувати на те, що Путін потенційно може зробити", - сказав Зеленський.

Реакція в Естонії

Голова комісії Рійгікогу із закордонних справ Марко Міхкельсон наголосив, що подібні заяви повторюють небезпечні наративи і можуть грати на руку Росії.

"У бік Європи ніби погрожують пальцем. Мовляв, дивіться, якщо ми якось опинимося в слабшій позиції або програємо, то наступними будете ви, або в основному країни Балтії", - сказав Міхкельсон.

За його словами, такі формулювання підривають довіру до теми колективної оборони.

Політична оцінка

Лідер EKRE Мартін Хельме заявив, що подібна риторика лише посилює атмосферу тиску і страху в регіоні.

"Нескінченне доведення людей до стресу і залякування в підсумку більше не працюють на те, щоб усі почали діяти більш сконцентровано для запобігання військовій загрозі або кращого планування - це перетворилося на риторичні нападки", - сказав Хельме.