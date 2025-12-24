В Естонії обіцяють застрелити російських "зелених чоловічків", якщо ті перетнуть кордон

Російські прикордонники зайшли на територію Естонії

Нагадаємо, 17 грудня в Естонії повідомили про порушення лінії контролю на річці Нарва в районі пірса Васкнарва. Інцидент стався вранці в середу і був зафіксований засобами відеоспостереження прикордонників Східної префектури.

За даними естонської сторони, судно на повітряній подушці з російськими прикордонниками підійшло до пірса, після чого троє чоловіків у формі вийшли на берег і пройшли вздовж причалу.

Під час переміщення вздовж пірсу російські прикордонники перетнули лінію контролю з території Росії на територію Естонії, а потім повернулися.

Після цього вони знову сіли на судно і пішли на російську сторону. Сталося це до того, як естонська влада встигла їх допитати або затримати.

На інцидент оперативно відреагували кілька естонських патрулів. Як повідомив керівник Бюро прикордонної охорони Східної префектури Еерік Пургель, факт перетину кордону задокументували, на місці провели первинний огляд, а з російською прикордонною службою встановили офіційний контакт для отримання пояснень. Т

акож було ухвалено рішення збільшити кількість патрулів у цьому районі.