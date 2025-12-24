В Эстонии обещают застрелить российских "зеленых человечков", если те пересекут границу

Российские пограничники зашли на территорию Эстонии

Напомним, 17 декабря в Эстонии сообщили о нарушении линии контроля на реке Нарва в районе пирса Васкнарва. Инцидент произошел утром в среду и был зафиксирован средствами видеонаблюдения пограничников Восточной префектуры.

По данным эстонской стороны, судно на воздушной подушке с российскими пограничниками подошло к пирсу, после чего трое мужчин в форме вышли на берег и прошли вдоль причала.

Во время перемещения вдоль пирса российские пограничники пересекли линию контроля с территории России на территорию Эстонии, а затем вернулись.

После этого они снова сели на судно и пошли на российскую сторону. Произошло это до того, как эстонские власти успели их допросить или задержать.

На инцидент оперативно отреагировали несколько эстонских патрулей. Как сообщил руководитель Бюро пограничной охраны Восточной префектуры Ээрик Пургель, факт пересечения границы задокументировали, на месте провели первичный осмотр, а с российской пограничной службой установили официальный контакт для получения объяснений. Т

акож было принято решение увеличить количество патрулей в этом районе.