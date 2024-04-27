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В Естонії депутат влаштував стрілянину в центрі столиці: його затримали

Фото: Тімо Ворнанен, естонський депутат (facebook.com/VornanenTimo)
Автор: Каріна Левицька

Депутата від партії "Справжніх фінів" Тімо Ворнанена затримано за підозрою в скоєнні злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За даними видання, поліція не називає імені Ворнанена у своєму прес-релізі, але інформація збігається з раніше відомими деталями про депутата і стрілянину в центрі Гельсінкі.

Правоохоронці повідомляють, що інцидент стався о 4 годині ранку в п'ятницю. Депутат, який перебував у ресторані "Bar Ihku", посварився з іншими відвідувачами ресторану.

Справу було залагоджено, але за межами ресторану Ворнанен несподівано дістав малокаліберний пістолет і направив його на людей, після чого він зробив один постріл у землю, змусивши тим самим присутніх розійтись.

За словами начальника слідства, інспектора кримінальної поліції Юккі Ларкіо, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. З цієї причини справу розслідують як спробу нападу за обтяжувальних обставин і злочин із застосуванням вогнепальної зброї. За його словами, стрілянина потрапила на камери відеоспостереження.

 

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Дніпрі затримали чоловіка за стрілянину в центрі міста.

Пізніше схожий випадок був і в Києві. Там також поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста.

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Естонія