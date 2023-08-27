В Дніпрі затримали чоловіка за стрілянину в центрі міста

Правоохоронці затримали чоловіка, який розпочав стрільбу в центрі Дніпра. Місцевий мешканець із вікна автомобіля вистрілив декілька разів із травматичного пістолета

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За словами поліції, 26 серпня до них надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Дмитра Яворницького у Шевченківському районі міста.

Як встановили правоохоронці, на вулиці між двома чоловіками виник конфлікт. В ході якого 36-річний "стрілок" сів у автомобіль і здійснив пʼять пострілів в повітря.

Фото: в Дніпрі чоловік розпочав стрілянину в центрі міста (dp.npu.gov.ua)

Працівники відділення поліції №7 затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили у нього травматичний пістолет.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

В разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до семи років.

Нагадаємо, на початку місяця ми повідомляли, що в Ізраїлі чоловік відкрив вогонь просто посеред Тель-Авіва. В результаті інциденту постраждав чоловік.

До того у нідерландському місті Роттердам на великому літньому карнавалі Zomercarnaval сталася стрілянина, в результаті якої постраждали троє людей.

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