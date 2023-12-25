Невідомий влаштував стріляинун на одній із центральних вулиць міста. Його було затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Києва.

Як розповіли у відомстві, подія сталася 24 грудня в Печерському районі. Правоохоронцям надійшов виклик про те, що на вулиці Шовковичній було помічено авто Porsche, а також було чути декілька пострілів. Після пострілів транспортний засіб поїхав з місця події у невідомому напрямку.

Інспектори виявили та зупинили автомобіль, на який вказував заявник, на бульварі Лесі Українки. В Porsche знаходився 40-річний водій та 25-річний пасажир. Молодший з них мав ознаки алкогольного сп'яніння та поводився агресивно.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили ймовірні набої та стріляну гільзу. Тож охоронці порядку затримали громадянина, забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин.

Фото: у Києві поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста (t.me/kyivpatrol)

Стрілянина в центрі Праги

21 грудня в університеті в центрі Праги чоловік вчинив стрілянину. Спочатку повідомлялося про 10 жертв, проте пізніше ввечері місцеві правоохоронці уточнили, що стрілець убив щонайменше 15 людей і поранив щонайменше 24 особи.

За словами начальника поліції Чехії Мартіна Вондрашека, нападник скоїв самогубство, коли по ньому вели вогонь правоохоронці. Стрільцем виявився 24-річний студент філософського факультету Давид Козак.

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