В Естонії біля кордону з РФ виявили 250-кілограмову авіабомбу

Естонія, Неділя 02 листопада 2025 15:35
Автор: Наталія Кава

У неділю поблизу села Аувере, що в Естонії, сапери знищать виявлений вибуховий пристрій, через що мешканці навколишніх населених пунктів можуть чути гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Як повідомила рятувальна служба, близько 08:30 до центру тривоги надійшло повідомлення від людини, яка під час прогулянки лісом натрапила на великий предмет, схожий на бомбу.

Після прибуття фахівців було встановлено, що знайдений об’єкт - 250-кілограмова авіаційна бомба.

"Сапери вже працюють на місці та готуються знищити боєприпас. Жителі прилеглих районів можуть чути гучні звуки та вибухи в районі Аувере", - йдеться в офіційному повідомленні рятувальної служби.
Інциденти з дронами

Так, у вересні, під час масованої атаки РФ на Україну, в повітряному просторі Польщі було зафіксовано 19 російських дронів, більшість із яких летіли з боку Білорусі.

Схожі інциденти траплялися й у Литві. Наприкінці липня один із російських безпілотників вторгся в литовський повітряний простір. За повідомленнями ЗМІ, дрон типу "Гербера" був запущений із території Білорусі, пролетів поблизу Вільнюса й упав на полігоні.

За непідтвердженою інформацією, безпілотник ніс близько двох кілограмів вибухівки. У литовській стороні припускають, що така операція була навмисною - Москва намагалася чинити психологічний тиск на населення країни.

