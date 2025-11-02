В Эстонии возле границы с РФ обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

В воскресенье вблизи села Аувере, что в Эстонии, саперы уничтожат обнаруженное взрывное устройство, из-за чего жители окрестных населенных пунктов могут слышать громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Как сообщила спасательная служба, около 08:30 в центр тревоги поступило сообщение от человека, который во время прогулки по лесу наткнулся на большой предмет, похожий на бомбу.

По прибытии специалистов было установлено, что найденный объект - 250-килограммовая авиационная бомба.

"Саперы уже работают на месте и готовятся уничтожить боеприпас. Жители близлежащих районов могут слышать громкие звуки и взрывы в районе Аувере", - говорится в официальном сообщении спасательной службы.

