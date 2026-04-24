Естонія знайшла спосіб, як змусити Росію платити за відбудову України

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал запропонував ЄС стягувати мита з російських товарів, зокрема зі сталі та добрив, а отримані кошти спрямовувати на відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Від початку повномасштабного вторгнення ЄС запровадив низку санкцій, заборон та мит щодо РФ.

Однак блок досі не підвищував тарифи з конкретною метою - акумулювати кошти для допомоги Україні. Сама ідея використання торговельної політики в безпекових цілях досі викликає суперечки всередині Євросоюзу.

У листопаді сім держав, включно з Естонією, вже закликали обкласти митом російську сталь і добрива. Проте ініціатива зайшла в глухий кут і не увійшла до 20-го пакета санкцій.

"Нам потрібно ввести мита на товари з Росії, щоб компенсувати збитки. Про це говорили в різних кулуарах та на різних зустрічах: різні мита на російські товари могли б фінансувати відновлення України", - наголосив глава естонського уряду.

Заморожених активів недостатньо

Міхал окремо зауважив, що наявних фінансових ресурсів забракне для післявоєнної відбудови України. Він заявив, що навіть 210 млрд євро заморожених активів РФ не покриють усіх витрат на відновлення української інфраструктури.

Окрім економічного тиску, прем’єр Естонії вкотре закликав ЄС оновити візові правила. Мета - повністю закрити в'їзд до європейського блоку для російських солдатів.

"Вони злочинці, вони шукатимуть роботу в приватних арміях, у різних місцях. Тож це питання нашої внутрішньої безпеки… Якщо ви причетні до такої агресії проти України, то, будь ласка, залишайтеся в Росії", - сказав Міхал.