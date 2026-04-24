Эстония нашла способ, как заставить Россию платить за восстановление Украины

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил ЕС взимать пошлины с российских товаров, в частности со стали и удобрений, а полученные средства направлять на восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

С начала полномасштабного вторжения ЕС ввел ряд санкций, запретов и пошлин в отношении РФ.

Однако блок до сих пор не повышал тарифы с конкретной целью - аккумулировать средства для помощи Украине. Сама идея использования торговой политики в целях безопасности до сих пор вызывает споры внутри Евросоюза.

В ноябре семь государств, включая Эстонию, уже призывали обложить пошлинами российскую сталь и удобрения. Однако инициатива зашла в тупик и не вошла в 20-й пакет санкций.

"Нам нужно ввести пошлины на товары из России, чтобы компенсировать убытки. Об этом говорили в разных кулуарах и на разных встречах: различные пошлины на российские товары могли бы финансировать восстановление Украины", - подчеркнул глава эстонского правительства.

Замороженных активов недостаточно

Михал отдельно отметил, что имеющихся финансовых ресурсов не хватит для послевоенного восстановления Украины. Он заявил, что даже 210 млрд евро замороженных активов РФ не покроют всех расходов на восстановление украинской инфраструктуры.

Кроме экономического давления, премьер Эстонии в очередной раз призвал ЕС обновить визовые правила. Цель - полностью закрыть въезд в европейский блок для российских солдат.

"Они преступники, они будут искать работу в частных армиях, в разных местах. Поэтому это вопрос нашей внутренней безопасности... Если вы причастны к такой агрессии против Украины, то, пожалуйста, оставайтесь в России", - сказал Михал.