ua en ru
Пт, 24 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Эстония нашла способ, как заставить Россию платить за восстановление Украины

22:25 24.04.2026 Пт
2 мин
В прошлом году такая инициатива уже была, но она зашла в тупик
aimg Валерий Ульяненко
Эстония нашла способ, как заставить Россию платить за восстановление Украины Фото: Кристен Михал (Getty Images)

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил ЕС взимать пошлины с российских товаров, в частности со стали и удобрений, а полученные средства направлять на восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: Эстонская разведка оценила риски открытия РФ нового фронта в Балтии

С начала полномасштабного вторжения ЕС ввел ряд санкций, запретов и пошлин в отношении РФ.

Однако блок до сих пор не повышал тарифы с конкретной целью - аккумулировать средства для помощи Украине. Сама идея использования торговой политики в целях безопасности до сих пор вызывает споры внутри Евросоюза.

В ноябре семь государств, включая Эстонию, уже призывали обложить пошлинами российскую сталь и удобрения. Однако инициатива зашла в тупик и не вошла в 20-й пакет санкций.

"Нам нужно ввести пошлины на товары из России, чтобы компенсировать убытки. Об этом говорили в разных кулуарах и на разных встречах: различные пошлины на российские товары могли бы финансировать восстановление Украины", - подчеркнул глава эстонского правительства.

Замороженных активов недостаточно

Михал отдельно отметил, что имеющихся финансовых ресурсов не хватит для послевоенного восстановления Украины. Он заявил, что даже 210 млрд евро замороженных активов РФ не покроют всех расходов на восстановление украинской инфраструктуры.

Кроме экономического давления, премьер Эстонии в очередной раз призвал ЕС обновить визовые правила. Цель - полностью закрыть въезд в европейский блок для российских солдат.

"Они преступники, они будут искать работу в частных армиях, в разных местах. Поэтому это вопрос нашей внутренней безопасности... Если вы причастны к такой агрессии против Украины, то, пожалуйста, оставайтесь в России", - сказал Михал.

Напомним, 23 апреля Европейский Союз официально утвердил 20-й пакет санкций против России, который по своим масштабам стал крупнейшим за последние два года.

В частности, под санкции попали 36 организаций энергетического сектора. Кроме того, блок ввел ограничения против 46 судов российского "теневого флота", которым отныне официально запрещен доступ в порты ЕС.

Отдельным пунктом санкционного пакета предусмотрен запрет на обслуживание российских ледоколов, а также танкеров, предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Российская Федерация Украина Эстония
Новости
Аналитика
