Бельгія використає російські активи в якості багатомільйонної допомоги Україні

Бельгія використає 101 млн доларів, що були отримані у вигляді податків із заморожених активів Росії. Уся сума піде на допомогу Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що половина сума буде використана для постачання військових товарів, таких як бронетехніка, зброя й боєприпаси. Інша ж половина буде направлена на гуманітарну підтримку, майбутню реконструкцію України й посилення дипломатичної присутності Бельгії в країні.