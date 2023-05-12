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Бельгія використає російські активи в якості багатомільйонної допомоги Україні

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П'ятниця 12 травня 2023 17:02
Бельгія використає російські активи в якості багатомільйонної допомоги Україні Фото: Бельгія використає російські активи в якості багатомільйонної допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Бельгія використає 101 млн доларів, що були отримані у вигляді податків із заморожених активів Росії. Уся сума піде на допомогу Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що половина сума буде використана для постачання військових товарів, таких як бронетехніка, зброя й боєприпаси.

Інша ж половина буде направлена на гуманітарну підтримку, майбутню реконструкцію України й посилення дипломатичної присутності Бельгії в країні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що загальна сума заморожених активів Центробанку Росії, які перебувають в Швейцарії, становить майже 8,3 млрд доларів.

Тим часом Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні російською агресією буде представлено на саміті Ради Європи 16-17 травня.

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