Естонія не зможе прийняти нову хвилю українських біженців, - прем'єр-міністр

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що, судячи з останніх подій в Україні, скоро передбачається наступна хвиля біженців. Вона повідомила про розмову з Фінляндією про неможливість і надалі допомагати біженцям, і "фіни сказали, що вони можуть приймати більше біженців".

Каллас додала, що Естонія направила допомогу Україні для відновлення енергетичної інфраструктури та створення умов, за яких людям не треба було б їхати з країни.

Прем'єр-міністр зазначила, що пишається естонцями, які допомагають українцям.

"Звичайно, що все має межі, і якщо ми просто більше не в змозі приймати людей, тому що в нас тут немає більше житла і роботи, є інші, які можуть зробити більше", - сказала вона.