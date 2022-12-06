RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония не сможет принять новую волну украинских беженцев, - премьер-министр

Фото: Эстония не сможет принять новую волну украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Эстония не в состоянии помогать украинским беженцам на том же уровне, как раньше, поскольку в стране больше нет жилья и работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что, судя по последним событиям в Украине, скоро предвидится следующая волна беженцев. Она сообщила о разговоре с Финляндией о невозможности и дальше помогать беженцам, и "финны сказали, что они могут принимать больше беженцев".

Каллас добавила, что Эстония направила помощь Украине для восстановления энергетической инфраструктуры и создания условий, при которых людям не следовало бы уезжать из страны.

Премьер-министр отметила, что гордится эстонцами, помогающими украинцам.

"Конечно, что у всех есть пределы, и если мы просто больше не в состоянии принимать людей, потому что у нас здесь нет больше жилья и работы, есть другие, которые могут сделать больше", - сказала она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что посол Германии в Британии Мигель Бергер заявил, что ожидает "новую волну" украинских беженцев уже в ближайшее время из-за морозов.

Также ранее мы писали, что правительство Латвии направит 2,4 млн евро на оплату медицинских услуг для украинских беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония