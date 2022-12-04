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Німеччина очікує на нову хвилю українських біженців в Європу через морози

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Британія, Неділя 04 грудня 2022 17:48
Німеччина очікує на нову хвилю українських біженців в Європу через морози Фото: Європа очікує но нову хвилю біженців (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Посол Німеччини в Британії Мігель Бергер заявив, що очікує на "нову хвилю" українських біженців вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

В недільній програмі Sky's Sophy Ridge посол Бергер сказав, що президент РФ Володимир Путін продовжує тероризувати цивільне населення, тому Німеччина дуже стурбована, що "ці атаки на енергетичну інфраструктуру означають, що багато людей через морози можуть бути змушені покинути Україну."

Він зазначив що по всій Україні люди боряться з низькими температурами та російськими нападами, які націлені на руйнування енергопостачання.

"Тож ми очікуємо ще одну хвилю біженців найближчими тижнями", - зауважив Бергер.

Нагадаємо, Бергер розповів, що в Німеччині не бачать кардинальних змін у позиції Росії щодо переговорів з Україною.

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