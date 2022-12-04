Німеччина очікує на нову хвилю українських біженців в Європу через морози

Посол Німеччини в Британії Мігель Бергер заявив, що очікує на "нову хвилю" українських біженців вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

В недільній програмі Sky's Sophy Ridge посол Бергер сказав, що президент РФ Володимир Путін продовжує тероризувати цивільне населення, тому Німеччина дуже стурбована, що "ці атаки на енергетичну інфраструктуру означають, що багато людей через морози можуть бути змушені покинути Україну."

Він зазначив що по всій Україні люди боряться з низькими температурами та російськими нападами, які націлені на руйнування енергопостачання.