ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Латвія виділить 2,4 млн євро на допомогу українським біженцям: яку саме

Новость на русском →
Латвія, Понеділок 05 грудня 2022 00:07
Латвія виділить 2,4 млн євро на допомогу українським біженцям: яку саме Фото: Латвія виділить 2,4 млн євро на допомогу українським біженцям (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Уряд Латвії направить 2,4 млн євро на оплату медичних послуг для українських біженців. Відповідне рішення має бути ухвалено 6 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

Гроші будуть виділені з резервних фондів. 2.25 млн будуть скеровані Національній службі охорони здоров’я, щоб покрити витрати, які відбулись з 1 червня по 30 вересня 2022 року. Залишок суми направлять на Службу екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, що понад тисячі росіян не пустили на територію Литви та Латвії через обмеження, яке ввели після вторгнення РФ в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія
NEWS
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії