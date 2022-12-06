Естонія не зможе прийняти нову хвилю українських біженців, - прем'єр-міністр
Естонія не в змозі допомагати українським біженцям на тому ж рівні, як раніше, оскільки в країні більше немає житла та роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що, судячи з останніх подій в Україні, скоро передбачається наступна хвиля біженців. Вона повідомила про розмову з Фінляндією про неможливість і надалі допомагати біженцям, і "фіни сказали, що вони можуть приймати більше біженців".
Каллас додала, що Естонія направила допомогу Україні для відновлення енергетичної інфраструктури та створення умов, за яких людям не треба було б їхати з країни.
Прем'єр-міністр зазначила, що пишається естонцями, які допомагають українцям.
"Звичайно, що все має межі, і якщо ми просто більше не в змозі приймати людей, тому що в нас тут немає більше житла і роботи, є інші, які можуть зробити більше", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що посол Німеччини в Британії Мігель Бергер заявив, що очікує на "нову хвилю" українських біженців вже найближчим часом через морози.
Також раніше ми писали, що уряд Латвії направить 2,4 млн євро на оплату медичних послуг для українських біженців.
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