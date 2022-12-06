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Эстония не сможет принять новую волну украинских беженцев, - премьер-министр

Новина українською →
Эстония, Вторник 06 декабря 2022 21:42
Эстония не сможет принять новую волну украинских беженцев, - премьер-министр Фото: Эстония не сможет принять новую волну украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Эстония не в состоянии помогать украинским беженцам на том же уровне, как раньше, поскольку в стране больше нет жилья и работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что, судя по последним событиям в Украине, скоро предвидится следующая волна беженцев. Она сообщила о разговоре с Финляндией о невозможности и дальше помогать беженцам, и "финны сказали, что они могут принимать больше беженцев".

Каллас добавила, что Эстония направила помощь Украине для восстановления энергетической инфраструктуры и создания условий, при которых людям не следовало бы уезжать из страны.

Премьер-министр отметила, что гордится эстонцами, помогающими украинцам.

"Конечно, что у всех есть пределы, и если мы просто больше не в состоянии принимать людей, потому что у нас здесь нет больше жилья и работы, есть другие, которые могут сделать больше", - сказала она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что посол Германии в Британии Мигель Бергер заявил, что ожидает "новую волну" украинских беженцев уже в ближайшее время из-за морозов.

Также ранее мы писали, что правительство Латвии направит 2,4 млн евро на оплату медицинских услуг для украинских беженцев.

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