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Эстония заявила о готовности разместить тысячи солдат быстрого реагирования НАТО

Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны Эстонии заявили о готовности размещения сил быстрого реагирования НАТО в стране. Речь идет об около 5 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Минобороны Эстонии Кущи Сальма, которого цитирует ERR.

"Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тысяч человек", - сказал он.

По словам канцлера, в городе Тапа есть территория для принятия военных, где, в частности, можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям.

Он отметил, что даже если солдат не хватит мест в казармах, их можно будет разместить в палатках, а если солдаты на длительное время оставаться в стране, то для них будут построены и казармы.

Напомним, в феврале в Украине стартуют военные учения по стандартам НАТО с участием тренеров из стран Альянса. Маневры пройдут во Львовской области.

Отметим, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае вторжения России в Украину НАТО может увеличить присутствие на восточном фланге.

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