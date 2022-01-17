Естонія заявила про готовність розмістити тисячі солдатів швидкого реагування НАТО

"Ми чітко бачимо, що у плані політики стримування Балтійський регіон слід зміцнити. Є чіткі плани, як це зробити у разі потреби... В Естонії все готове на випадок прибуття сил швидкого реагування НАТО чисельністю до 5 тисяч людей", - сказав він.

За словами канцлера, у місті Тапа є територія для прийняття військових, де, зокрема, можна складувати обладнання, зброю та роздавати її підрозділам.

Він зазначив, навіть якщо для солдатів не вистачить місць у казармах, їх можна буде розмістити в наметах, а якщо солдати на тривалий час залишатимуться в країні, то для них будуть збудовані та казарми.