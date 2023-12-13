Естонія завершила будівництво 40-кілометрового паркану на кордоні з РФ

Естонія зміцнює свій кордон із Російською Федерацією, звершивши будівництво 40-кілометрового паркану вздовж свого південного рубежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Зазначається, що Естонія
Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявляла, що уряд поки що не бачить вагомих аргументів для закриття кордону з Росією, але готовий до таких заходів у разі потреби.
При цьому глава МЗС Естонії Маргус Цахкна припустив можливість закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним. А вже 4 грудня закриття кордону з РФ допустив й очільник МВС Естонії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.