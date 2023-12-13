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Естонія завершила будівництво 40-кілометрового паркану на кордоні з РФ

Фото: міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Естонія зміцнює свій кордон із Російською Федерацією, звершивши будівництво 40-кілометрового паркану вздовж свого південного рубежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначається, що Естонія 

Закриття кордону з РФ

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявляла, що уряд поки що не бачить вагомих аргументів для закриття кордону з Росією, але готовий до таких заходів у разі потреби.

При цьому глава МЗС Естонії Маргус Цахкна припустив можливість закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним. А вже 4 грудня закриття кордону з РФ допустив й очільник МВС Естонії. 

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