Естонія завершила будівництво 40-кілометрового паркану на кордоні з РФ

Зазначається, що Естонія

Закриття кордону з РФ

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявляла, що уряд поки що не бачить вагомих аргументів для закриття кордону з Росією, але готовий до таких заходів у разі потреби.

При цьому глава МЗС Естонії Маргус Цахкна припустив можливість закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним. А вже 4 грудня закриття кордону з РФ допустив й очільник МВС Естонії.