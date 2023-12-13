Эстония завершила строительство 40-километрового забора на границе с РФ

Эстония укрепляет свою границу с Российской Федерацией, закончив строительство 40-километрового забора вдоль своего южного рубежа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Отмечается, что Эстония
Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что правительство пока не видит весомых аргументов для закрытия границы с Россией, но готово к таким мерам в случае необходимости.
При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил возможность закрытия границы с Россией, хотя раньше это мероприятие называли преждевременным. А уже 4 декабря закрытие границы с РФ допустил и глава МВД Эстонии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.