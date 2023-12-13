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Эстония завершила строительство 40-километрового забора на границе с РФ

Фото: министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Эстония укрепляет свою границу с Российской Федерацией, закончив строительство 40-километрового забора вдоль своего южного рубежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что Эстония

Закрытие границы с РФ

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что правительство пока не видит весомых аргументов для закрытия границы с Россией, но готово к таким мерам в случае необходимости.

При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил возможность закрытия границы с Россией, хотя раньше это мероприятие называли преждевременным. А уже 4 декабря закрытие границы с РФ допустил и глава МВД Эстонии.

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ЭстонияГраница с РФ