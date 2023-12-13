ua en ru
Чт, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Естонія завершила будівництво 40-кілометрового паркану на кордоні з РФ

Естонія, Середа 13 грудня 2023 23:38
UA EN RU
Естонія завершила будівництво 40-кілометрового паркану на кордоні з РФ Фото: міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Естонія зміцнює свій кордон із Російською Федерацією, звершивши будівництво 40-кілометрового паркану вздовж свого південного рубежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначається, що Естонія хоче посилити охорону свого кордону, оскільки зростає занепокоєння щодо можливих провокацій з боку Росії. Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що метою є високотехнологічна сучасна прикордонна інфраструктура.

Він розповів, що східний кордон ЄС, який проходить уздовж кордону з Естонією, має бути оснащений найсучаснішим обладнанням системи безпеки та спостереження безпілотників. Проект мають завершити у 2025 році.

"Покрити майже 340 кілометрів кордону – нелегка справа, незалежно від того, чи йдеться про інфраструктуру огорожі на материку чи системи спостереження на воді. Естонія подала заявку на отримання фінансування від ЄС для розвитку таких можливостей, як безпілотне спостереження та радіолокаційний моніторинг позицій", - сказав Ляенеметс.

Закриття кордону з РФ

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявляла, що уряд поки що не бачить вагомих аргументів для закриття кордону з Росією, але готовий до таких заходів у разі потреби.

При цьому глава МЗС Естонії Маргус Цахкна припустив можливість закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним. А вже 4 грудня закриття кордону з РФ допустив й очільник МВС Естонії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Кордон з РФ
NEWS
"Це не криза". Зеленський відповів на заклики переходити до оборони на фронті
"Це не криза". Зеленський відповів на заклики переходити до оборони на фронті
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік