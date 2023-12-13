Естонія завершила будівництво 40-кілометрового паркану на кордоні з РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зазначається, що Естонія хоче посилити охорону свого кордону, оскільки зростає занепокоєння щодо можливих провокацій з боку Росії. Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що метою є високотехнологічна сучасна прикордонна інфраструктура.

Він розповів, що східний кордон ЄС, який проходить уздовж кордону з Естонією, має бути оснащений найсучаснішим обладнанням системи безпеки та спостереження безпілотників. Проект мають завершити у 2025 році.

"Покрити майже 340 кілометрів кордону – нелегка справа, незалежно від того, чи йдеться про інфраструктуру огорожі на материку чи системи спостереження на воді. Естонія подала заявку на отримання фінансування від ЄС для розвитку таких можливостей, як безпілотне спостереження та радіолокаційний моніторинг позицій", - сказав Ляенеметс.

Закриття кордону з РФ

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявляла, що уряд поки що не бачить вагомих аргументів для закриття кордону з Росією, але готовий до таких заходів у разі потреби.

При цьому глава МЗС Естонії Маргус Цахкна припустив можливість закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним. А вже 4 грудня закриття кордону з РФ допустив й очільник МВС Естонії.