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Эстония завершила строительство 40-километрового забора на границе с РФ

Эстония, Среда 13 декабря 2023 23:38
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Эстония завершила строительство 40-километрового забора на границе с РФ Фото: министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Эстония укрепляет свою границу с Российской Федерацией, закончив строительство 40-километрового забора вдоль своего южного рубежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что Эстония хочет усилить охрану своей границы, поскольку растет обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны России. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что целью является высокотехнологичная современная пограничная инфраструктура.

Он рассказал, что восточная граница ЕС, которая проходит вдоль границы с Эстонией, должна быть оснащена самым современным оборудованием системы безопасности и наблюдения беспилотников. Проект должен быть завершен в 2025 году.

"Покрыть почти 340 километров границы – нелегкое дело, независимо от того, идет ли речь об инфраструктуре забора на материке или системах наблюдения на воде. Эстония подала заявку на получение финансирования от ЕС для развития таких возможностей, как беспилотное наблюдение и радиолокационный мониторинг позиций", - сказал Ляэнеметс.

Закрытие границы с РФ

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что правительство пока не видит весомых аргументов для закрытия границы с Россией, но готово к таким мерам в случае необходимости.

При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил возможность закрытия границы с Россией, хотя раньше это мероприятие называли преждевременным. А уже 4 декабря закрытие границы с РФ допустил и глава МВД Эстонии.

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Эстония Граница с РФ
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