Естонія затримала контейнеровоз з російським екіпажем: підозрюють у контрабанді

Як повідомляється, судно "Baltic Spirit" під прапором Багамських островів рухалося внутрішніми водами Естонії в напрямку Росії.

Співробітники Податково-митного департаменту, спецпідрозділу поліції та військово-морського флоту затримали контейнеровоз через підозру в контрабанді з Південної Америки.

За даними відомств, судно прибуло в естонські води для заправки й поповнення запасів і перебувало на офіційній якірній стоянці. У правоохоронних органів виникли підстави вважати, що контейнеровоз міг використовуватися для контрабанди.

Спеціальний підрозділ поліції K-Commando піднявся на борт судна за допомогою гелікоптера, а потім затримав його для проведення перевірки. Екіпаж судна, серед якого 23 громадян Росії, не чинив опору.

Згідно з попередньою перевіркою, контейнеровоз не належить до "тіньового флоту" Росії та не підпадає під санкції ЄС.

Фото: в Естонії затримали контейнеровоз з російським екіпажем (PPA)