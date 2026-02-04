UA

Естонія затримала контейнеровоз з російським екіпажем: підозрюють у контрабанді

Фото: Естонія затримала контейнеровоз з російським екіпажем (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Естонії за підозрою в контрабанді затримали контейнеровоз з російським екіпажем.

Як повідомляється, судно "Baltic Spirit" під прапором Багамських островів рухалося внутрішніми водами Естонії в напрямку Росії.

Співробітники Податково-митного департаменту, спецпідрозділу поліції та військово-морського флоту затримали контейнеровоз через підозру в контрабанді з Південної Америки.

За даними відомств, судно прибуло в естонські води для заправки й поповнення запасів і перебувало на офіційній якірній стоянці. У правоохоронних органів виникли підстави вважати, що контейнеровоз міг використовуватися для контрабанди.

Спеціальний підрозділ поліції K-Commando піднявся на борт судна за допомогою гелікоптера, а потім затримав його для проведення перевірки. Екіпаж судна, серед якого 23 громадян Росії, не чинив опору.

Згідно з попередньою перевіркою, контейнеровоз не належить до "тіньового флоту" Росії та не підпадає під санкції ЄС.

 

Фото: в Естонії затримали контейнеровоз з російським екіпажем (PPA)

Інциденти з російськими суднами

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Німеччина не дозволила зайти в Балтійське море танкеру, який пов’язують із так званим "тіньовим флотом" Росії.

Судно привернуло увагу аналітиків через нетипову траєкторію руху: прямуючи до одного з російських портів для завантаження сировини, танкер раптово зупинив курс у напрямку Балтики, після чого розвернувся і пішов в інший бік.

Це перший зафіксований випадок, коли держава Європи відмовила судну "тіньового флоту" у доступі до Балтійського моря.

Також нещодавно Королівський флот Британії вигнав з Бристольської протоки підозрілий корабель РФ після стоянки біля критичних підводних кабелів.

22 січня французькі військові провели спецоперацію та затримали в Середземному морі танкер "тіньового флоту", який прямував із Росії.

