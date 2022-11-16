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Естонія закликала "зберігати холодну голову" через падіння ракети у Польщі

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Середа 16 листопада 2022 18:23
Естонія закликала "зберігати холодну голову" через падіння ракети у Польщі Фото: Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії (wikimedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала союзників по НАТО "зберігати холодну голову" через інцидент з ракетою у Польщі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я думаю, що ми дійсно повинні зберігати холодну голову, знаючи, що це може мати побічні наслідки, особливо для тих країн, які знаходяться дуже близько (до кордону з Україною, - ред.). Це справа польського уряду, який повинен сказати, як він хоче розв'язувати цю проблему", - заявила Каллас.

Як відзначила прем'єр, Росія намагається зосередити увагу світу на цьому інциденті, однак саме вона розв'язала повномасштабну війну проти України. За словами Каллас, вчора, 15 листопада, росіяни здійснили один з найбільших ракетних обстрілів, вдаривши по інфраструктурі, аби лишити українців електроенергії.

"Ми повинні розуміти, що мета Росії - залякати нас, сказати, що тепер війна перекинулася через кордони, і тепер ми повинні зупинитися. Насправді все навпаки. Єдине, що розуміє агресор - це сила, і ми маємо показати цю єдність і рішучість", - додала вона.

Водночас Каллас закликала союзників по НАТО передати Україні якнайбільше ППО, аби якнайшвидше завершити війну.

"Я не можу зазирнути на їхні склади і побачити, що вони ЗСУ, - ред.) насправді мають, але я можу закликати лідерів країн-членів НАТО, які мають більше, і сказати: "Будь ласка, подивіться на свої склади, знайдіть те, що у вас є, укладіть угоди з приватним сектором, який розробляє обладнання, щоб ми могли відправити найкраще обладнання в Україну і закінчити цю війну раз і назавжди", - сказав Каллас.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора у Польщі неподалік кордону з Україною пролунав вибух. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, швидше за все, вибух був викликаний падінням української ракети ППО, яка відбивала російську атаку на інфраструктуру.

Як відзначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Варшава поки що не бачить сенсу в задіюванні 4 статті НАТО.

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