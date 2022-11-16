Естонія закликала "зберігати холодну голову" через падіння ракети у Польщі

"Я думаю, що ми дійсно повинні зберігати холодну голову, знаючи, що це може мати побічні наслідки, особливо для тих країн, які знаходяться дуже близько (до кордону з Україною, - ред.). Це справа польського уряду, який повинен сказати, як він хоче розв'язувати цю проблему", - заявила Каллас.

Як відзначила прем'єр, Росія намагається зосередити увагу світу на цьому інциденті, однак саме вона розв'язала повномасштабну війну проти України. За словами Каллас, вчора, 15 листопада, росіяни здійснили один з найбільших ракетних обстрілів, вдаривши по інфраструктурі, аби лишити українців електроенергії.

"Ми повинні розуміти, що мета Росії - залякати нас, сказати, що тепер війна перекинулася через кордони, і тепер ми повинні зупинитися. Насправді все навпаки. Єдине, що розуміє агресор - це сила, і ми маємо показати цю єдність і рішучість", - додала вона.

Водночас Каллас закликала союзників по НАТО передати Україні якнайбільше ППО, аби якнайшвидше завершити війну.

"Я не можу зазирнути на їхні склади і побачити, що вони ЗСУ, - ред.) насправді мають, але я можу закликати лідерів країн-членів НАТО, які мають більше, і сказати: "Будь ласка, подивіться на свої склади, знайдіть те, що у вас є, укладіть угоди з приватним сектором, який розробляє обладнання, щоб ми могли відправити найкраще обладнання в Україну і закінчити цю війну раз і назавжди", - сказав Каллас.