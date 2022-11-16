Польща поки що не бачить сенсу в задіянні статті 4 НАТО, - Моравецький
Поки що немає жодних доказів того, що вчорашній "приліт" у Польщі був цілеспрямованим нападом на територію країни. Варшава поки що не бачить сенсу в задіюванні 4 статті НАТО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
За словами Моравецького, військові підрозділи, поліція та прикордонна служба Польщі перебувають у підвищеній бойовій готовності, а Варшава - в постійному контакті з союзниками.
"Немає жодних ознак того, що вчорашній прикрий інцидент поблизу кордону з Україною, який призвів до загибелі польських громадян, був нападом на польську територію", - стверджує прем'єр-міністр.
Прем'єр-міністр додав, що відповідно до даних американської служби й доказів, нібито українська ракета ППО впала на польську територію без жодного наміру під час протидії масованому обстрілу з боку Росії.
"Ми перевіряємо обґрунтування для задіяння статті 4. На цей час більшість зібраних доказів вказують на те, що це не буде необхідним на цьому шляху ескалації - але цей інструмент все ще в наших руках. Всі процедури, що передують Статті 4, спрацювали належним чином і показали, що, перебуваючи в НАТО, ми перебуваємо в дуже міцному Альянсі. Альянс, який спрацював", - додав Моравецький.
Водночас Моравецький зауважив на тому, що Росія може застосувати інцидент для просування своєї пропаганди й маніпуляції.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора у Польщі неподалік кордону з Україною пролунав вибух. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберг, швидше за все, вибух був викликаний падінням української ракети ППО, яка відбивала російську атаку на інфраструктуру.
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