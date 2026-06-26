Естонія закликала посилити тиск на Путіна на тлі ударів України по РФ

Естонія закликала країни ЄС проявити більше "стратегічного терпіння" та посилити тиск на Росію, яка стикається з далекобійними ударами України.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Він наголосив, що Таллінн не може передбачити, коли закінчиться війна, але, з огляду на масштаби втрат російських військ, критичний момент "наближається".

"Зараз саме час проявити стратегічне терпіння, посилити тиск на Росію та бути готовими до будь-яких її реакцій. Це може стати відправною точкою для закінчення війни", - сказав Цахкна.

Естонський міністр зазначив, що бачить у Європі більшу єдність, ніж очікував, навіть попри те, що Росія намагається "посіяти розбрат і применшити роль ЄС за столом переговорів як посередника, а не союзника України".

"Європа та Україна - це одна сторона. Більший тиск, більша підтримка України з боку Європи - і, можливо, тоді настане той момент, коли Путін буде готовий до переговорів, але поки що цього ще немає", - вважає він.

Цахкна додав, що санкції дають результат, але Європа ще не досягла мети. Він наголосив на важливості долучення до цього процесу США, але заявив при цьому, що ЄС має взяти на себе більшу ініціативу.

Нагадаємо, країни Євросоюзу підтримали рішення продовжити економічні санкції проти Росії одразу на 12 місяців. Це стало безпрецедентним кроком, адже раніше такі обмеження продовжували лише на пів року.