Эстония призвала усилить давление на Путина на фоне ударов Украины по РФ

Эстония призвала страны ЕС проявить большее "стратегическое терпения" и усилить давление на Россию, которая сталкивается с дальнобойными ударами Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Он подчеркнул, что Таллин не может предсказать, когда закончится война, но, учитывая масштабы потерь российских войск, критический момент "приближается".

"Сейчас самое время проявить стратегическое терпение, усилить давление на Россию и быть готовыми к любым реакциям. Это может стать отправной точкой для окончания войны", - сказал Цахкна.

Эстонский министр отметил, что видит в Европе большее единство, чем ожидал, даже несмотря на то, что Россия пытается "посеять раздор и умалять роль ЕС за столом переговоров как посредника, а не союзника Украины".

"Европа и Украина - это одна сторона. Большее давление, большая поддержка Украины со стороны Европы - и, возможно, тогда наступит тот момент, когда Путин будет готов к переговорам, но пока этого еще нет", - считает он.

Цахкна добавил, что санкции приносят результат, но Европа еще не достигла цели. Он отметил важность присоединения к этому процессу США, но заявил при этом, что ЕС должен взять на себя большую инициативу.

Напомним, страны Евросоюза поддержали решение продлить экономические санкции против России сразу на 12 месяцев. Это стало беспрецедентным шагом, ведь раньше такие ограничения продлевали всего на полгода.