В ЄС вперше погодили продовження санкцій проти Росії відразу на рік

Європейський Союз продовжить дію секторальних економічних санкцій проти Росії ще на 12 місяців.

Про це заявив редактор "Радіо Вільна Європа" з питань Європи Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в X .

Деталі рішення

За словами журналіста, відповідне рішення щойно схвалили посли країн-членів Євросоюзу.

Обмеження діятимуть щонайменше наступний рік.

Подовження санкцій проти Росії

Лідери Європейського Союзу погодили історичне рішення про продовження обмежень проти РФ одразу на 12 місяців . До цього Євросоюз поновлював ці економічні заходи виключно на шестимісячний період, що вимагало одноголосного схвалення всіх країн-членів кожні пів року .

Зміна процедури та перехід на однорічний формат дозволяє суттєво знизити частоту складних політичних переговорів всередині блоку .

Попередні роки показали, що такий підхід є необхідним, оскільки проросійські лідери окремих європейських держав регулярно намагалися тиснути на ЄС і шантажувати колег гальмуванням чи блокуванням санкційних пакетів заради отримання власних політичних або економічних преференцій .