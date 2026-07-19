Естонія закликає до повної ізоляції Росії

Деталі ворожого удару

За словами естонського міністра, під час нічної атаки російські війська випустили по столиці України 40 балістичних ракет. Ворожі удари прийшлися по житлових будинках, торгових центрах та зупинках громадського транспорту.

Внаслідок обстрілу щонайменше одна людина загинула, багато цивільних отримали поранення.

"Жорстокість Росії продовжує переважно тиснути на цивільне населення. Після п'яти років повномасштабної війни людські втрати вражають. Світ не може відвести погляд. Відповідальність за ці злочини має бути притягнута до відповідальності якомога рішучіше", - наголосив Цахкна.

Заклик до посилення санкцій

Очільник МЗС Естонії підкреслив, що Кремль вдається до відвертого терору тоді, коли розуміє, що не може досягти стратегічних здобутків на фронті іншими засобами. Саме тому міжнародна спільнота має діяти максимально жорстко.

"Наша ізоляція Росії не може зупинитися навіть на мить. Тиск має посилюватися. Санкції мають поглиблюватися. Тільки тверда, безперервна стратегічна ізоляція може зробити дійсно неможливим для Кремля продовження цієї кампанії терору", - заявив дипломат.