Естонія закликає ЄС конфіскувати активи Росії до виборів в США

Естонія підштовхує Європейський союз до конфіскації заморожених російських активів на суму понад 150 мільярдів євро до кінця року в спробі закріпити довгострокову політику України.

Про це заявив генеральний секретар МЗС Естонії Джонатан Всевіов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Лідери ЄС забили на сполох після того, як коментарі Дональда Трампа відродили побоювання з приводу прихильності США НАТО. Втручання Трампа в імміграційну політику в Конгресі також поставило під загрозу 60 мільярдів доларів американської допомоги Україні, яка вкрай необхідна для відбиття військової агресії Росії.

"Дуже важливо, щоб активи були конфісковані до кінця року або, бажано, до виборів у США", - заявив Всевіов.

За його словами, якщо ми чекатимемо занадто довго, може бути занадто пізно.

Які плани є у ЄС

У міру того, як російське вторгнення наближається до дворічної позначки, ЄС і "Велика сімка" заморозили активи російського центрального банку на суму понад 250 мільярдів євро та обговорюють, як ці гроші можна використати для сприяння відновленню України.

Переважна більшість активів перебуває в Європі, у кліринговій палаті Euroclear у Бельгії, де 2023 року вони принесли близько 4,4 мільярда євро прибутку.

ЄС працює над планами щодо запровадження податку на непередбачувані доходи до цих доходів, при цьому деякі держави-члени та офіційні особи сподіваються досягти остаточної угоди до 24 лютого, коли російське вторгнення досягне дворічної позначки.

Реакція "Великої сімки"

Тим часом, "Велика сімка" пообіцяла змусити Росію заплатити за відновлення України і заморозити активи, що потрапили під санкції, доти, доки вона цього не зробить.

Кілька країн, зокрема Франція та Німеччина, досі чинили опір варіанту повної конфіскації заморожених активів через юридичні проблеми та наслідки, які це може мати для стабільності євро.

На технічному рівні "Велика сімка" вивчає юридичну доцільність використання активів як застави для залучення коштів для України.

Що ще кажуть у МЗС Естонії

Естонія вже працює над внутрішнім законодавством, яке, в разі схвалення, дасть їй змогу зрештою конфіскувати будь-які російські активи, заморожені в країні.

Всевіов заявив, що війна в Україні вийшла на "плато на передовій і в політичному плані", змусивши російського диктатора Володимира Путіна повірити, що час на його боці.

Конфіскація активів РФ

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив впевнення, що ЄС все ж ухвалить рішення щодо російських активів цього року.

Вчора у ЄС зробили важливий крок, який дасть змогу передати прибуток від російських заморожених активів Україні.