Естонія заборонила в’їзд російській співачці через підтримку війни РФ проти України

За даними ЗМІ, співачці, яка підтримує диктаторську політику Путіна, заборонили в’їзд до Естонії до 18 травня 2027 року. Таке рішення було прийняте через прокремлівську позицію артистки та її підтримку війни РФ проти України:

"Ми повторюємо те, що говорили раніше: організатори концертів не повинні запрошувати до Естонії артистів, які виступають із прокремлівськими тезами, оскільки їм заборонено тут виступати. Російські та білоруські діячі культури, які бажають виступити в Естонії, на сьогоднішній день не можуть отримати естонську візу", - заявив прес-секретар МВС Естонії Вейко Песур.

Він також додав, що виступ Клави Коки є "недоречним" через те, що вона не засудила російську агресію в Україні і перебуває на службі у російської пропаганди.

Закриття кордону із РФ

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявляла, що уряд поки що не бачить вагомих аргументів для закриття кордону з Росією, але готовий до таких заходів у разі потреби.

При цьому глава МЗС Естонії Маргус Цахкна припустився можливості закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним. А вже 4 грудня закриття кордону із РФ допустив і голова МВС Естонії.

Крім цього, Естонія розглядає можливість замінувати кордон з Росією. Зокрема, встановити протипіхотні та протитанкові міни.

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