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Естонія заборонила в'їзд патріарху Кирилу

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Таллінн, П'ятниця 09 червня 2023 16:59
Естонія заборонила в'їзд патріарху Кирилу Фото: патріарх Кирило (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Естонії заборонив в'їзд у країну російському патріарху Кирилу. Крім цього, в Естонію також не зможуть в'їхати 57 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Естонії.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що цим людям заборонили в'їзд у країну, оскільки вони були залучені до грубих порушень прав людини або сприяли їх здійсненню.

"Патріарх Кирил є одним із найбільших пропагандистів і розповсюджувачів путінської ідеології. Давно пора було внести його до чорного списку. Він виправдовував і підбурював до війни проти України", - заявив міністр.

Заборону на в'їзд було також накладено на дев'ятьох переслідувачів і викрадачів правозахисника Володимира Кара-Мурзи, на яких ще не поширюються санкції ЄС, і на особу, причетну до смерті Сергія Магнітського.

"Естонія вважає, що переслідувачі та викрадачі Кара-Мурзи мають бути включені до глобального режиму санкцій у сфері прав людини. Ми продовжуватимемо домагатися безумовного і негайного звільнення всіх політичних в'язнів у Росії та судового переслідування осіб, відповідальних за репресії", - заявив міністр.

Справа Кара-Мурзи

Після початку повномасштабного вторгнення російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза не покинув Росію. Навесні минулого року його затримали у справі про "фейки". Пізніше проти нього порушили дві кримінальні справи і звинуватили в "державній зраді".

Суд у Москві 17 квітня 2023 р. виніс вирок опозиціонеру. Кара-Мурзу засудили до 25 років за ґратами за "фейки про російську армію".

Патріарх Кирило

Патріарх Кирил є прихильником війни проти України. Після початку повномасштабного вторгнення він провів літургію в головному храмі Міноборони Росії і заявив, що на Донбасі розгортається "метафізична боротьба", звинувачуючи при цьому владу України в заохоченні церковного розколу. Крім того, він стверджував, що в історії Росії не було жодного нападу на інші країни.

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Російська Федерація Естонія Патриарх Кирилл Війна Росії проти України
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