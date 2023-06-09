Эстония запретила въезд патриарху Кириллу

Правительство Эстонии запретило въезд в страну российскому патриарху Кириллу. Помимо этого в Эстонию также не смогут въехать 57 россиян.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что этим людям запретили въезд в страну, поскольку они были вовлечены в грубые нарушения прав человека или способствовали их совершению.

"Патриарх Кирилл является одним из крупнейших пропагандистов и распространителей путинской идеологии. Давно пора было внести его в черный список. Он оправдывал и подстрекал к войне против Украины", - заявил министр.

Запрет на въезд был также наложен на девять преследователей и похитителей правозащитника Владимира Кара-Мурзы, на которых еще не распространяются санкции ЕС, и на лицо, причастное к смерти Сергея Магнитского.

"Эстония считает, что преследователи и похитители Кара-Мурзы должны быть включены в глобальный режим санкций в области прав человека. Мы будем продолжать добиваться безусловного и немедленного освобождения всех политических заключенных в России и судебного преследования лиц, ответственных за репрессии", - заявил министр.

Дело Кара-Мурзы

После начала полномасштабного вторжения российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза не покинул Россию. Весной прошлого года он был задержан по делу о "фейках". Позднее против него были возбуждены два уголовных дела и обвинили в "государственной измене".

Суд в Москве 17 апреля 2023 г. вынес приговор оппозиционеру. Кара-Мурзу приговорили к 25 годам за решеткой за "фейки о российской армии".

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл является сторонником войны против Украины. После начала полномасштабного вторжения он провел литургию в главном храме Минобороны России и заявил, что на Донбассе разворачивается "метафизическая борьба", обвиняя при этом власти Украины в поощрении церковного раскола. Кроме того, он утверждал, что в истории России не было ни одного нападения на другие страны.