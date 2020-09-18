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Эстония вводит общегосударственное ограничение

Автор: РБК-Украина

В Эстонии в ночь на 26 сентября начнет действовать общегосударственное ограничение на продажу алкоголя. Оно будет действовать до 24 октября.

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Об этом сообщает ERR.

Ночной запрет на продажу алкоголя будет действовать с 00:00 до 10 утра во всех местах, где алкоголь продается для потребления на месте, например, в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и гостиницах.

"В Эстонии произошел скачкообразный рост случаев заражения COVID-19, и поэтому новое введение общегосударственного ограничения является необходимым и обоснованным", - заявил премьер-министр Юри Ратас.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил об усилении карантина в стране со следующей недели.

Также ранее из-за увеличения числа заражений коронавирусом Австрии ввели масочный режим в магазинах и школах.

Кроме этого, с 22 июля в Австрии ввели масочный режим в общественных местах.

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