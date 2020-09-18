Естонія вводить загальнодержавне обмеження

В Естонії у ніч на 26 вересня почне діяти загальнодержавне обмеження на продаж алкоголю. Воно буде діяти до 24 жовтня.

Про це повідомляє ERR.

Нічна заборона на продаж алкоголю діятиме з 00:00 до 10 ранку в усіх місцях, де алкоголь продається для вживання на місці, наприклад, в барах, нічних клубах, ресторанах, театральних буфетах і готелях.

"В Естонії відбулося стрибкоподібне зростання випадків зараження COVID-19, і тому нове запровадження загальнодержавного обмеження є необхідним і обгрунтованим", - заявив прем'єр-міністр Юрі Ратас.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив про посилення карантину в країні з наступного тижня.

Також раніше через збільшення кількості заражень коронавірусом Австрії ввели масковий режим в магазинах і школах.

Крім цього, з 22 липня в Австрії ввели масковий режим громадських місцях.