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Естонія вводить загальнодержавне обмеження

Автор: РБК-Україна

В Естонії у ніч на 26 вересня почне діяти загальнодержавне обмеження на продаж алкоголю. Воно буде діяти до 24 жовтня.

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Про це повідомляє ERR.

Нічна заборона на продаж алкоголю діятиме з 00:00 до 10 ранку в усіх місцях, де алкоголь продається для вживання на місці, наприклад, в барах, нічних клубах, ресторанах, театральних буфетах і готелях.

"В Естонії відбулося стрибкоподібне зростання випадків зараження COVID-19, і тому нове запровадження загальнодержавного обмеження є необхідним і обгрунтованим", - заявив прем'єр-міністр Юрі Ратас.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив про посилення карантину в країні з наступного тижня.

Також раніше через збільшення кількості заражень коронавірусом Австрії ввели масковий режим в магазинах і школах.

Крім цього, з 22 липня в Австрії ввели масковий режим громадських місцях.

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