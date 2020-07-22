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Австрия ввела масочный режим в общественных местах

Среда 22 июля 2020 16:36
Австрия ввела масочный режим в общественных местах
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Штраф за проезд без маски в транспорте составляет 50 евро

Правительство Австрии приняло решение усилить карантинные меры и ввести новые ограничение. Так, жители страны теперь обязаны носить маски в общественных местах.

Об этом сообщает OE24.

Обязательное ношение масок ввели в супермаркетах, почтовых отделениях и отделениях банков. Штраф за проезд без маски в транспорте составляет 50 евро.

Также усилены требования для религиозных собраний. Каждый верующий должен носить маску, если его сообщество имеет контакты с зонами риска за рубежом.

Отметим, что такое решение было принято в связи с ростом числа зараженных коронавирусом.

Напомним, ранее Австрия продлила запрет на авиарейсы из Украины.

Кроме того, в конце мая президента Австрии уличили в нарушении карантина.

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