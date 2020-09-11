В Австрии ввели масочный режим в магазинах и школах

Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

В Австрии из-за увеличения числа заражений коронавирусом ввели масочный режим в магазинах и школах. Также были введены новые ограничительные меры.

Об этом сообщает Reuters.

Канцлер Австрии Себастьяна Курц заявил, что защитные маски теперь требуется носить не только в общественном транспорте и в магазинах товаров первой необходимости, но и во всех магазинах, а также в школах, но не в классных помещениях. Маски также должны носить официанты в кафе и ресторанах.

Кроме того, водится запрет на проведение мероприятий, в том числе частных вечеринок, с присутствием более 50 человек в помещении и более 100 человек на свежем воздухе. Общественные мероприятия с выделенными местами для гостей можно проводить с присутствием до 1,5 тысяч человек в помещении и 3 тысяч человек на свежем воздухе.

"Это вновь становится серьезным. Цифры за последние недели продолжали расти... Я вновь призываю вас быть более бдительными", - сказал канцлер.

Курц добавил, что меры будут ужесточаться в том случае, если темпы распространения коронавируса продолжат ускоряться.

Отметим, в Австрии за последние сутки зафиксировали 580 новых заражений коронавирусом, двое инфицированных умерли. Всего в стране с начала пандемии выявили более 31,8 тысяч случаев COVID-19.

Напомним, с 22 июля в Австрии ввели масочный режим общественных местах.

Кроме того, правительство Австрии приняло решение возобновить международное авиасообщение с 18 странами, в этот список также попала Украина.