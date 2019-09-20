Эстония введет пошлину для граждан Украины за долгосрочные визы

Гражданам Украины, которые в течение последних лет были освобождены от необходимости платить пошлину при оформлении долгосрочных эстонских виз, опять нужно платить за эту услугу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.ee.

Сообщается, что соответствующий законопроект находится в настоящее время на межведомственном согласовании, а вот принципиальное решение по этому вопросу было принято при обсуждении бюджетной стратегии весной 2019 года.

"Поскольку с июня 2017 года для въезда в Европейский союз для граждан Украины с биометрическими паспортам виза не нужна, а бесплатная долгосрочная виза в основном выдается для работы, наличие исключения для граждан Украины при взыскании государственной пошлины больше не обоснованная", - говорится в сообщении.

Добавим, аналогичный случай что действовал с 2011 года, будет отменен и для граждан Беларуси.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что отмена безвизового режима для граждан Украины невозможна. По его словам, отмена краткосрочного безвизового режима для украинцев со стороны Эстонской Республики неразумна. Он отметил, что работающие в Эстонии украинцы в большинстве имеют рабочую визу.

Как сообщает РБК-Украина, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония не признавала и не признает результаты проведенных 8 сентября "выборов" в аннексированном Крыму. Он сообщил, что его страна остается приверженной позиции о территориальной целостности Украины.

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